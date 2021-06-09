130秒入波！阿根廷鐵衞打破馬納當拿紀錄

周三(9日)早上世界盃外圍賽南美洲區賽事，哥倫比亞主場對阿根廷，阿根廷後衞基斯甸羅美路開賽130秒就入波，打破球王馬納當拿36年前嘅紀錄，成為阿根廷史上最快作客入球。不過，阿根廷領先2球之下，補時4分鐘失守，被哥倫比亞逼和2比2。

2位意甲兵合作為阿根廷閃電打開紀錄，效力烏甸尼斯嘅中場迪保羅開出罰球，由效力阿特蘭大嘅中堅基斯甸羅美路頂入，當時只係開波130秒，比馬納當拿保持嘅舊紀錄快38秒。

呢位已故球王喺1985年5月為阿根廷作客委內瑞拉，開賽168秒主射罰球入網，創下阿根廷史上最快作客入球，但依家已經被基斯甸羅美路打破。

今場踢到8分鐘，阿根廷由中場里安度柏利迪斯再入1球，領先至2比0，以為勝券在握，點知下半場形勢出現大逆轉，哥倫比亞2位後備上陣嘅球員建奇功，51分鐘路爾斯梅利爾射入12碼追至1比2，阿根廷原本有機會拉開紀錄，但美斯主射罰球中楣，注定冇運行，踢到補時4分鐘，米基爾保查頂入1球，為哥倫比亞扳平2比2。

阿根廷踢6場外圍賽取得3勝3和，排第2位，僅次於巴西，至於哥倫比亞6戰只有2勝2和2負。