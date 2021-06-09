潘志豪專訪(二)時光倒流一句話　會說甚麼

阿豪不是「Deadline fighter」，沒有進度要追，只有珍惜。而回顧漫漫生涯，若可「時光倒流一句話」，他會說甚麼？他想告訴21歲的自己：「堅持吓，再試吓。」

回到訪問最初，當年新浪獅撤回台灣，阿豪從CBA回流香港，改穿黃金戰衣，原來還有其他選項。

「其實當年可跟隨新浪獅到台灣打球，也有兩支CBA球隊邀請跟操。但因為沙士，我留在香港。其實想想，既然喜歡，就應該勇敢一點，繼續闖。那麼整個生涯都會不同吧。」會更璀璨？但世事沒有如果，只知道這個時空，他畫了絢麗一筆。

潘志豪

出生：1981年5月26日(40歲)

身高：1米82 位置：控球後衞

生涯：(2001-02)新青聯、(2002-03)新浪獅、(2003-15)永倫、(2015-17)東方龍獅、(2017至今)永倫

重要獎項：

7x香港甲一聯賽冠軍(2006、07、09、10、11、14、15)

3x香港高級組銀牌冠軍(2011、14、18)

東南亞職業籃球聯賽總冠軍(2017)

4x超級工商盃國際籃球邀請賽冠軍(2001、03、04、05)

2x超級工商盃國際籃球邀請賽最有價值球員(2001、04)