尼馬又1射1傳　追平兩大名宿紀錄

周三(9日)早上世界盃外圍賽南美洲區賽事，巴西憑球星尼馬射入1球及1次助攻，作客以2比0擊敗巴拉圭，今屆外圍賽保持6戰全勝，尼馬連續2場世盃外入波及助攻，盡顯身價，為出戰美洲國家盃壯行色。

巴西上場以2比0贏厄瓜多爾，尼馬先係助攻李察利臣入波，自己補時射入12碼。至於今場比賽，尼馬開波4分鐘，就為巴西射成1比0，但係「森巴兵團」要等到補時3分鐘，先至入第2球，尼馬中路個人突破之後，傳畀後備上陣嘅盧卡斯柏基達射成2比0完場。

尼馬球員生涯為巴西踢咗18場世界盃外圍賽，射入11球，追平兩大名宿薛高、羅馬里奧嘅紀錄，成為巴西史上喺世盃外入波最多嘅球員之一。

與此同時，尼馬喺國家隊總共累積入66球，僅比「森巴兵團」史上入波最多嘅球王比利少11球，尼馬年僅29歲，要超越比利嘅國家隊入球紀錄，指日可待。

巴西今屆外圍賽保持6戰全勝，攻入16球，只失2球，已經領先第2位阿根廷6分，表現無懈可擊。巴西將會以東道主身份，於6月14日凌晨出戰美洲國家盃B組對委內瑞拉，以「森巴兵團」嘅強勢，相信可以旗開得勝。