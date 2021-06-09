金塊中鋒祖傑力壓「咖哩仔」膺常規賽MVP

NBA周三（9日）公布常規賽最有價值球員獎項，金塊「小丑」祖傑力壓76人艾賓特、勇士史提芬居里及上兩季MVP「字母哥」安迪杜甘普當選。繼2000年奧尼爾之後，相隔21年再有中鋒獲得此殊榮，祖傑不單是有史以來選秀順位最低的MVP，亦是金塊隊史第一人！

來自塞爾維亞的祖傑在2014年被金塊以第二輪41順位選中，其後成為金塊重要主力。今季打足72場常規賽的他表現大爆發，場均轟入生涯新高26.4分、8.3次助攻及10.8個籃板，命中率高達56.6%。100張第一名選票之中，祖傑豪取91張，共得971分，緊隨其後的是76人的艾賓特及勇士的史提芬居里，前兩季MVP得主「字母哥」安迪杜甘普得第4名。

祖傑是第6個國際球員贏得MVP獎項，他答謝球隊：「老實說原本我沒有想過要打NBA，我的目標是歐洲聯賽，因為那是最接近我國家的高水平賽事。這是一項偉大的成就，雖然是一個個人獎項，但這是靠金塊全隊上下的努力換來的。」

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