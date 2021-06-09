香港隊　羅拔圖傷愈：信餘下兩仗可搶分

香港足球代表隊自上周四（3日）在世界盃外圍賽不敵伊朗1比3後，有8天時間備戰周五（11日）深夜對伊拉克的比賽。助教「張峰」張健峰認為球隊備戰情況理想，並透露下場對伊拉克會採取較進取的戰術，而守將羅拔圖則對港隊能在餘下兩仗搶分感很有信心！

港隊在上仗世盃外對亞洲勁旅伊朗，以1比3落敗，由於今輪輪空，港隊有8天時間備戰下仗對伊拉克的賽事。助教張健峰受訪時表示，球隊備戰時間充裕，教練團在球員休息過後檢討上場的不足，並讓包括羅拔圖、艾里奧等輕傷球員慢慢恢復，下場比賽有望「夫添」應戰。

對於對手伊拉克，「張峰」認為他們的球員個人技術優秀，但論團隊合作、球隊整體性則不及伊朗，港隊下場能藉此由後場慢慢組織攻勢，希望球隊屆時能實踐賽前部署。

至於上場被罰停賽的守衞羅拔圖則借機會從傷患中恢復過來，這名38歲傑志球員指出，球隊備戰情況相當理想：「我哋咁多日以嚟聚埋一齊訓練，默契愈來愈好。上場我哋對住亞洲最強球隊伊朗，喺訓練唔係好夠同接近年半冇比賽嘅情況下，防守表現唔錯而且仲有波入，我哋嘅狀況已經逐漸改善。」他又對港隊能在餘下兩仗搶分感很有信心：「我哋由世盃外第一場開始就面對強勁對手，亦都攞過分，我哋絕對會為搶分而戰鬥。」