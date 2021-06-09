功勳球員合作無間　法國強勢突圍

今屆歐國盃「死亡之組」公認係F組，既有2014年世界盃冠軍德國、2016年歐國盃盟主葡萄牙，以及2018年世界盃冠軍法國，爭持肯定相當激烈。法國隊人才輩出，上屆世界盃以無敵姿態封王，絕對係首名出線大熱之選；葡萄牙今屆肩負衞冕重任，而德國則連續3屆進身淘汰賽，兩軍料將爭奪次名，但以德國穩定性較強，出線機會較高。

法國貴為上屆世界盃冠軍，陣中球員可以話係粒粒皆星，而且大部分都係3年前出戰過世界盃嘅功臣，領隊迪甘斯對所有球員瞭如指掌，球隊合作性、默契同戰術執行都達一流水平。法國近年成績不斷上揚，雖然上屆歐國盃決賽輸畀葡萄牙，屈居亞軍，但經過重新整頓，「高盧雞」喺2018年世界盃踢出精彩表現，一舉封王，依家球隊仍然處於巔峰時期，實力夠晒保證。

法國今屆繼續強勢出擊，一眾主力包括效力曼聯嘅保羅普巴、巴塞隆拿箭頭基沙文、皇馬球星華拉尼，以及得到球迷極高評價嘅車路士中場尼高路簡迪等，仍然處於黃金之齡，加上時隔5年再次徵召歐洲頂尖前鋒賓施馬歸隊，更重要係有「新世代球王」基利安麥比巴比領軍，呢位22歲超新星已經係當今球壇數一數二嘅巨星級人物，有能力憑一己之力扭轉戰局。法國無論球員實力同大賽經驗均屬頂尖，前中後三線都有人氣球星支撐，絕對係理所當然嘅冠軍熱門。

迪甘斯踢波教波一樣掂

迪甘斯球員時代為法國贏過世界盃同歐國盃冠軍，佢2012年開始執教法國國家隊，上屆世盃成功奪冠，當然希望以領隊身份帶領一班球星，再贏埋歐國盃冠軍。

德國靠英超神兵發圍

同組勁旅德國係歐國盃史上奪冠次數最多嘅球隊之一，但自從奪得2014年世盃冠軍之後，球隊水準有所下降，中場大腦卻奧斯已經31歲，過去一季更不時受傷患困擾。兩位新一代進攻主將迪姆華拿、夏維斯加盟車路士之後，狀態一度下滑，幸好近期表現回勇，效力曼城嘅中場根度簡過去1季更大熟大勇，勢成為德國新靈魂人物。不過，德國仲有1個不明朗因素，就係已經執教球隊15年嘅主帥勒夫，提早宣布今屆歐國盃結束後離任，隨時會影響球員發揮。

勒夫領軍最後探戈

勒夫由做助教到領隊，服務德國隊已長達17年，2014年更勇奪世界盃冠軍，但之後重建令國家隊走入低谷，直到呢兩年先重見曙光。勒夫已宣布今屆決賽周後離任，將力爭冠軍作為告別禮物。

葡萄牙攻得唔守得？

至於葡萄牙上屆歐國盃歷史性捧盃，王牌球星C朗將會肩負衞冕重任，不過呢位一代球王已經36歲，今季喺祖雲達斯嘅表現亦稍為跌Watt。相比起5年之前，葡萄牙依家嘅陣容更加完整，C朗身邊有般奴費南迪斯、貝拿度施華、摩天奴等實力高強嘅「發電機」，亦有祖奧菲歷斯、迪亞高祖達、柏度尼圖呢啲新世代成功上位，可惜葡萄牙要衞冕將會困難重重，除咗分組賽身陷死亡之組外，球隊後防線老化亦成為一大隱憂，有前冇後或會成為葡軍嘅死穴。

費蘭度山度士功力深厚

費蘭度山度士2014年開始執教葡萄牙後，引領球隊逐步走上高峰，而且亦提拔咗唔少新星入國家隊，為葡萄牙嘅持續發展打下良好基礎，領軍經驗同功力都受到一致肯定。

匈牙利折將難寄厚望

F組最弱嘅匈牙利曾於上世紀60、70年代有過風光日子，包括獲得1964年歐國盃季軍，之後喺1972年亦打入4強，但隨後足球水平直線下降，一直無緣呢項大賽，直至上屆先至再次打入決賽周，並進身16強。匈牙利大軍以「德甲兵」為骨幹，包括效力緬恩斯嘅前鋒施沙拉爾，以及RB萊比錫後衞韋利柯賓，但另一球星中場蘇保斯拉爾卻因傷退隊，對匈牙利構成打擊，然而就算能「夫添」應戰，佢哋整體實力仍然與同組嘅德國、法國、葡萄牙相距甚遠。

馬高羅斯主帥考牌戰

意大利籍教頭馬高羅斯喺2018年接掌匈牙利，為球隊引入「意式防守」，令匈牙利成績穩步上揚，上屆歐國聯更帶領呢支東歐球隊取得升上A級聯賽資格，今次分組賽係一大考驗。