港超聯　理文友賽小勝傑志　朱志光遙距督師

港超聯球隊傑志及理文周三（9日）於將軍澳賽馬會足球訓練中心舉行友賽，備戰亞洲賽征途，結果在雙方都派出主力外援應戰的情況下，理文憑基華尼頓一箭定江山，以1比0小勝傑志。

將出戰「亞冠盃」的傑志，今場有頭號射手丹恩奴域擔正，巴爾拿、基爾頓和何振廷坐鎮中場，杜馬思與朴俊炯組成中堅組合，保羅鎮守最後大關。將首次於「亞協盃」亮相的理文，正選陣容則派出基華尼頓、金承龍及李康廉組成進攻三叉戟，亞哥斯達、中村祐人及黃俊皓於中場穿針引線，領銜後防線的重責交給列斯奧及荷西安祖，洛迪古斯於後備席候命，另一外援沙普夫則未有獲得出場機會。

自港超聯爭標組賽事煞科戰之後，兩隊唞足超過兩周時間，終於再有比賽機會，開局雙方都用了不少功夫重拾比賽節奏，失誤情況都比較多，而理文則是率先入局的一方，基華尼頓把握傑志後場傳球失誤，單刀殺入禁區射近柱得手，為球隊先拔頭籌，半場取得1比0領先優勢。換邊後傑志控球比率上升，一度將理文壓制在後場，惟打入對手心臟地帶的機會不多。下半場後段，傑志收起多位正選陣容，換入趙聡悟、謝家強、加維蘭及巴拉克等球員，理文亦換入傷愈復出的洛迪古斯。最終雙方未能再增添紀錄，理文以1比0擊敗傑志。

由於傑志總監兼總教練朱志光正隨港隊遠征巴林，「藍鳥」近日備戰「亞冠盃」的工作，就交由副足球總監「細榮」梁志榮及助教金東進等職員負責，但「細榮」透露「朱Sir」一直密切留意傑志的情況，是日友誼賽傑志職員亦在場邊架起攝錄機，向「朱Sir」轉播現場比賽情況：「每日都有同『朱Sir』保持溝通，向佢交代球隊嘅練習情況。今日友誼賽『朱Sir』都有同我哋講要點樣部署，佢好似打機咁遙距控制。」「細榮」表示「朱Sir」未來幾日將會決定出戰「亞冠盃」的最終球員名單，預期下周將會上繳亞洲足協。

至於理文主教練陳曉明，就表示經過上月較為緊密的賽程，過去幾日球隊都處於養精蓄銳的狀態，讓球員可以調整及恢復體能，並認為是日球隊重回賽場表現可圈可點：「今日睇到情況還理想，唔會話因為冇比賽兩三個禮拜就踢得慢，同埋幾位之前有傷嘅球員，好似列斯奧、荷西安祖，甚至洛迪古斯都有落場，可以見到過去幾日，受傷球員康復係有進展。」是日友誼賽期間，列斯奧幾度因傷倒地，可幸最後都能夠繼續作賽，「曉明Sir」承認十分擔心球員傷勢再加重，但認為列斯奧的情況僅屬硬傷，問題不大。

「亞協盃」J組賽事即將舉行，但參賽球隊的隔離安排等細節，仍有待有關方面確認，「曉明Sir」形容現時情況對出戰「亞協盃」的理文是一大挑戰。理文下周末將入住酒店開始「氣泡隔離」，「曉明Sir」表示正考慮會否再與其他球隊踢友誼賽，為「亞協盃」作最後準備。