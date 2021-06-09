香港籃球隊出發約旦　平均年齡24歲鬥關島

香港籃球隊相隔16個月再戰亞洲盃外圍賽，大軍周三（9日）晚上出發遠赴約旦，迎接周日（13日）及周二（15日）對關島的賽事。教練趙永良表示，這支香港隊雖然經驗不足，但勝在沒有包袱，期望他們打出香港隊精神：「這兩場我們就是去搏命，做好能力上做到的工作。其實港隊遲早要有新血接班，今次是給新人一個磨練機會和舞台，對港隊來說好事。」

亞洲盃賽事因疫情多次延期，港隊最近一場比賽已是去年2月作客不敵澳洲一仗。9月國際籃球協會（FIBA）宣布取消主客制，改用「隔離泡泡」形式復賽，據知賽事原定於菲律賓復賽，但教練趙永良透露，由於當地疫情嚴峻，香港政府禁止菲律賓民航客機來港，加上限制曾在該地區逗留超過兩個小時的人士來港，最終他們在兩星期前收到約旦為中立場的消息。

受隔離措拖影響，港隊多名主力及主教練安慶健都無法抽身，是次大軍陣容相當年輕，平均年齡只得23.9歲。趙Sir表示，港隊出發前已通過3次檢測，抵達約旦後亦會至少進行兩次檢測，而他自己亦會再三提醒球員要保持衞生：「我不擔心球員的態度，他們一定會盡力而戰，但衞生方面我會特別提醒他們，另外，除訓練、比賽之外，不會讓他們離開酒店。」

疫情下港隊遠赴約旦比賽，曾出戰世大運的黃律堯坦言感到擔心，但他認為機會實屬難得，期望自己在港隊擔起重任，與一班年輕隊友打出水準之作：「我算是經驗較好的一個，希望盡量提點年輕球員，分配好工作。」港隊陣中有7名甲一球員，今季轉投飛鷹的蘇志樂為其中之一，為參加今次賽事，他表示和其他在職球員一樣，放棄近一個月的教練工作收入：「不理了！心情真的好興奮，我當自己已經開季，我相信參賽的7個甲組球員都好想打、好餓波，要不我們不會放棄這麼多！對手關島好強，今次對我來說是很好的經驗，可以去見識世界。」

為備戰兩場大戰，港隊與亞運隊上周到西貢進行3日兩夜集訓，而對手關島更特別到美國洛杉磯集訓，首次代表香港隊比賽的蘇志樂提醒隊友一定要抱着「不想輸」的心態：「對手去到老遠的地方集訓，一定不是講玩，一定是好認真對待我們。所以我們都要做好自己，每一球都要搏命，讓對手知道，我們都不是來玩的！」

香港籃球隊12人名單:

蘇志樂、楊文綱、趙鍵鋒、陳怡富、蔡駿賢、楊子豐、黃律堯、陳可鈐、陳仲儒、梁文軒、許智朗、董家栢