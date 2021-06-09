致幫助我圓夢的你　達施華：我會回來的！

當這則報道刊登之時，我已經回到位於巴西的家，重投家人的懷抱，和他們分享這7個月來，我在香港遇過的人和事。雖然我並未為天水圍飛馬贏得到甚麼，但至少我可以驕傲的向他們說：「我達成了自己從小的夢想！」

圖／文：黃雋謙

我是你們認識的達施華，但我更喜歡別人稱呼我做Marquinhos。我出生在位於巴西東北部，巴希亞州內的海邊小鎮Prado，那裏沒有繁華璀璨的燈色，只有滿布棕櫚樹的沙灘和來自世界各地源源不絕的旅客。12歲那年，我帶着皮球和我的「招牌」笑容，在一場地區比賽中獻技，正好是座上客的Prado總督事後走過來跟我說：「你留在這裏踢球是一種浪費，待我帶你到薩爾瓦多的大球會試腳吧！」

就此，在經得爸媽的同意後，我隻身前往距離家鄉800公里遠的薩爾瓦多。「嘩！這裏比Prado漂亮得多。」出身自小鎮的我，猶如「大鄉里出城」般讚嘆這座巴希亞首府的繁榮，但我卻從未被大城市的燈紅酒綠所迷惑，反而專注做我唯一懂的事——踢足球。

在維多利亞青年軍訓練的數年，一切也進行得十分順利，更有幸獲得曼聯相中，前往奧脫福與費格遜爵士見面，可惜因合約問題我錯過了外流的機會。直到18歲那年踏上職業足球的征途，我憑着精湛的球技，很快就得到維多利亞的重用和球迷的歡心，更博得巴甲豪門的注意。在彭美拉斯的外借歲月，雖然獲得不少表演機會，但傷患局限了我的發揮，甚至令我錯過國家隊的徵召。及後再被外借到法林明高，教練似乎不甚喜歡我，但我竟然得到和朗拿甸奴做隊友的機會，「天呀！我是在做夢嗎？我要和世界盃冠軍得主在場上合作？這實在是難以置信！」也許這是命運嘗試在對我的愚弄之中，加一點趣味吧。

之後我又回到了起點維多利亞，為答謝母會的培育之恩，我協助他們由乙組升回甲組，3季攻入41球的成績表，再次使我吸引到大球會的青睞，而今次我終於成為了主角！效力高士路的日子雖然不長，卻是我足球生涯的高峰，各項賽事上陣59場兼有10球斬獲，不但榮膺巴甲冠軍，更打入南美洲的最高殿堂——南美自由盃。

那一屆我們小組首名出線，16強以12碼淘汰聖保羅，8強遇上阿根廷班霸河床，我還記得那一晚在紀念碑球場內，那震耳欲聾的歡呼聲。「戰至81分鐘，高士路界外球擲入禁區，Marquinhos把握一個機會將皮球射入網窩，Goal!!!」旁述用充滿拉丁風情的口吻，振奮地描述出我的入球！你相信嗎？我竟然能在河床的主場內取得入球，那絕對是我難以忘記的時刻！

及後數年我的事業發展平平，在利斯菲體育會、阿美利加明尼路等小球會待過的時間不長，得到的機會亦不多。就在去年疫情在巴西肆虐之際，我收到來自香港的聘約，我想也沒想就答應了邀請，因為外流一直是我自小的夢想，你知道嗎？14年前因為曼聯和維多利亞未能達成我的轉會協議，令我一直未能到走出巴西，一覽外面的世界，這件事一直埋藏在我的心底裏。我跟爸媽和孩兒說：「我要到香港闖一闖，就算失敗，至少我曾經嘗試過吧。」他們十分支持我作出的抉擇。

在這則訪問刊出之時，我已經回到位於Prado的家，坐在藤椅上，喝着瑪黛茶，和家人暢談這7個月來，我在遠東的繁榮鬧市遇到過的新奇事。雖然今季我並未為天水圍飛馬帶來甚麼榮譽，但至少我在你們球迷的心目中留下了深刻印象。職業生涯短暫，錦標只屬其次，更重要是我能否達成我的夢想。我感謝香港球迷對我的支持，你們今年為我送上一生難忘的歡樂，我由衷感激你們的鼓勵，兼幫助我完成夢想，我會在不久的將來再次回來，再見！

達施華Profile

出生日期：1989年10月17日（31歲） 國籍：巴西

位置：翼鋒、影子前鋒

現效力球隊：天水圍飛馬

曾效力球隊：維多利亞、彭美拉斯、法林明高、高士路、國際體育會、利斯菲體育會、阿美利加明尼路（只列部份）

今季上陣／入球：18場／8球

主要榮譽：

2008、2013 巴希亞州聯賽冠軍（維多利亞）

2011 里約州聯賽冠軍（法林明高）

2014 巴西甲組聯賽冠軍（高士路）

2016 高卓州聯賽冠軍（國際體育會）