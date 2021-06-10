【足動校園】理文拍片校訪　傳授盤球秘技

「中銀香港足動校園體驗計劃」在上月底（28日）來到將軍澳，今次輪到港超球隊理文的球員代表，透過預錄的教學影片，向香海正覺蓮社佛教黃藻森學校的一班小學生，傳授足球知識。活動當日天氣酷熱，但一班同學仔無懼炎夏，在校內操場上盡情揮灑汗水，感受足球的樂趣。 圖／文：林卓臻

理文近年在主教練陳曉明帶領下，已經晉身成為港超聯前列分子，今季「黃黑軍團」先後擊敗東方龍獅及傑志兩支勁旅，最終奪得聯賽第三，再創隊史聯賽排名新高，接下來更將首次出戰「亞協盃」，與各路亞洲勁旅交鋒。

球場外，矢志紮根將軍澳區的理文，近年積極拓展地區工作，希望進一步培養球迷文化。雖然今年因疫情關係，球員未能如往年一樣走入校園，但理文亦在教練曾昭達帶領下，預先錄製教學影片，派出余沛康、余煒廉、鄭兆均及徐宏傑四位主力化身導師，向一班同學仔示範訓練內容。

籍足球分享「抗逆」心得

在教學開始前，「達Sir」就率先接受主持人劉舜文採訪，談及理文備戰「亞協盃」的情況及策略之餘，亦提及作為足球教練的心得，其後幾位理文的球員代表，就分別對自己今季演出作出評價，並講到出戰「亞協盃」的目標。足球比賽與日常生活有不少相似之處，和同學仔一樣，職業球員都會登上高峰及遭遇逆流，幾位理文大哥哥當然不少得分享各人應對成功和挫敗時的心態。

接下來就輪到教學部分，理文代表今次準備了一系列以盤扭和運球為主題的訓練，在操場中預設的4個基地之間，同學仔需要用各種方式運送皮球及飛碟，為了增添趣味性，「達Sir」就讓同學仔將飛碟想像為「資源」和「炸彈」，為訓練注入競爭元素。活動當日，已看畢預錄教學的逾20名小學生，在體育老師帶領下親身落場體驗，見到同學仔在享受足球樂趣之餘，亦沒有忘記「達Sir」的提示，包括運用鞋底、腳內及外側控制皮球，加速轉向速度，縱使烈日當空，但大家訓練期間一直保持跑動，投入感十足。

趙崇基副校長：助學生擴闊眼光

訓練完畢後，負責活動主持的Karen和一眾工作人員，亦向同學仔派發由足總送出的「港超聯天書」及精美水樽，大家手握豐富禮物一齊合照，亦為是日活動畫上完美句號。幾位有份參與訓練的學員接受Karen訪問，其中平時在校外有跟隨西貢區隊操練的男同學王卓謙，在訓練期間的出色表現，令不少在場工作人員都讚口不絕，他認為在疫情期間，能夠與一班小學同學一起「鬥波」非常難得。至於香海正覺蓮社佛教黃藻森學校副校長趙崇基，就認為學生能籍今次機會見識到專業的足球訓練，有助他們擴闊眼光，是難得的學習機會。

「覺正行儀」 六育並重

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校創辦於1995年，為佛教慈善機構香海正覺蓮社在新界東區開設的首間男女全日制小學。學校以「覺正行儀」為校訓，本著佛佗教化精神，在教導書本學科知識之外，亦透過協助學生認識佛理，建立正確人生觀及開拓世界視野，讓學生能成為品德操守良好，能夠貢獻社會的棟樑之才。

為實踐佛化教育的抱負，該校視德、智、體、群、美、靈六育並重，包括籍鼓勵同學參與各項課外活動，發掘學生在學術發展以外的潛能。其中在體育方面，學校過去多年都有參與大大小小的各類比賽，取得優異的成績。