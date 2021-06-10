祖高域闖4強鬥拿度　怒踢廣告板惹球迷反感

拿度對祖高域的焦點對決提早上演，二人將於男單4強會師，爭取在法網捧走第「14貫」的泥地王拿度，36盤連勝紀錄被阿根廷的施瓦茲曼終結，但這位西班牙天王即使失了一盤，仍最終以6比3、4比6、6比4、6比0獲勝，生涯第14次躋身四強。至於祖高域同樣以總盤數3比1淘汰貝納天尼，其間怒踢廣告板洩忿遭球迷反感:「就似癲一樣。」

已袋走13個法網冠軍的拿度，耗時2小時45分鐘將自己的法網戰績改寫為105勝2負，躋身準決賽將與老對手祖高域提早碰頭，他們的對戰紀錄拿度稍為落後，28勝29負，但在紅土場則以19勝7負的戰績拋離，而這也是拿度生涯第35次闖入大滿貫4強，過去他13次躋身法網準決賽及決賽都未輸過。

至於世界一哥祖高域就以6比3、6比2、6比7(5)及7比5擊敗對手晉級，不過，值得一提是法國在當地時間晚上11時宵禁，但祖高域的這場比賽還未結束，觀眾拒絕離場，引起混亂，最終要裁判宣布暫停先讓球員離場，按照規定，觀眾要離場讓比賽閉門作賽。

當時打到第四盤祖高域領先3比2，這位塞爾維亞球星對暫停比賽而延誤比賽不太滿意，而其後他們再重返球場進行餘下比賽，但在尾段祖高域未能成功接到對手來球時，怒氣沖沖地走向廣告板踢了幾腳，又向天狂叫，他賽後稱是將整場比賽積壓的緊張情緒釋放。

不過，祖高域的做法引起球迷批評，「好似癲咗一樣咁尖叫，令人難度，極度欠缺體育精神」。

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