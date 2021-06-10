36歲Vs35歲　意土兩老合演「高齡」攻防戰

歐國盃揭幕戰將於周六(12日)凌晨舉行，A組意大利主場對土耳其，雙方「倚老賣老」，同樣由高齡隊長領軍，分別係意大利36歲中堅基亞連尼，土耳其35歲前鋒布拉卡爾馬斯，雙方一守一攻，屆時肯定大把碰頭機會，到底邊位老當益壯可以贏出今場大戰，大家拭目以待。

意大利無緣上屆世界盃決賽周後，基亞連尼一度計劃退出國家隊，但最後都係選擇繼續為國出征。呢位曾經107次為意軍披甲嘅沙場老將近年傷患纏身，近2季意甲合共僅為祖雲達斯上陣21次，意大利領隊文仙尼仍然徵召佢入大軍名單，被輿論批評太冒險，亦太念舊。

不過，基亞連尼用行動證明自己寶刀未老，季尾祖記最後3場關鍵比賽，佢都正選上陣，協助球隊贏波，包括意甲擊敗國際米蘭，意大利盃決賽贏阿特蘭大，成為祖記捧意盃及取得下屆歐聯入場券嘅功臣。

基亞連尼唔止防守穩陣，並有不俗助攻力，佢喺上屆歐國盃16強對西班牙，為意大利攻入1球，幫球隊晉級，就睇下佢今屆能否重演好戲。

至於布拉卡爾馬斯曾經為土耳其上陣67次，射入29球，屬於球隊史上入波第2多嘅球員，僅次於入51球嘅哈根蘇古。布拉卡爾馬斯上年8月加盟法甲球隊里爾，並喺今季法甲射入16球，協助里爾奇迹力壓巴黎聖日耳門，相隔10年再奪聯賽冠軍，可以話「幸運老人」，土耳其有佢助陣，隨時可以突圍而出。