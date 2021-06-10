香港隊　決戰伊拉克　顏樂楓：望製造驚喜

於巴林出戰「2022世界盃亞洲區第2圈暨2023亞洲盃外圍賽」的港隊，周六（12日）凌晨將會面對同組強敵伊拉克，上場對伊朗一戰後備上陣，相關8年再為港隊披甲的顏樂楓（光頭），亦分享到近日球隊的備戰情況。

近日本港氣溫徘徊於30度左右，大家出門口已經被切身感受到熱浪來襲，同屬北半球的巴林現時亦正值炎夏，意味港隊難免需要在高溫底下訓練，「光頭」透露曾經有一日於當地時間早上11點開操，當時氣溫高達39度，但表示氣候依然比香港舒服，似乎適應上不成問題。由於疫情關係，港隊今次遠赴巴林，除了來回球場之外，就只能在當地下榻的酒店活動，「光頭」就表示平時訓練之後，會靠與隊友在酒店房間內「打機」及聊天打發時間。

上場面對世界排名比香港高出一百多位的亞洲二哥伊朗，港隊雖然大部分時間被對手壓制，最終不敵對手，卻成功在比賽後段靠安永佳的頭槌成功扳回一城，「光頭」直言這個入球，對增強球隊信心會有幫助：「相信（對伊拉克一戰）大家會踢得放膽。」伊朗一戰過後，港隊有超過一周時間調整及部署，包括靠觀看比賽錄像分析下場對手伊拉克的打法，「光頭」直言希望球隊今場能在進攻端有所作為：「暫時見到佢哋（伊拉克）行軍速度好快，要小心對方反擊。而我哋應該會比上場踢得更進取，希望製造驚喜。」