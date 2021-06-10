香港隊　仲有得爭！開盡火力同伊拉克鍊過

香港足球代表隊周六（12日）凌晨12時半將在世界盃外圍賽，假巴林穆哈拉格球場硬撼C組首名球隊伊拉克。雖然港隊篤定以第4名完成這圈賽事，但仍需爭分躋身「亞洲盃」外圍賽，加上自上仗後港隊戰將有8日備戰時間，勢儲足彈藥火力全開，與伊拉克鬥駁火！

隨着同組對手上場贏波得分，香港隊在世盃外篤定無緣出線，加上目前僅1分的柬埔寨只剩1場賽事，無論餘下2場賽果如何，港隊已確定第4名衝線，但仍需爭分以躋身「亞洲盃」第3圈外圍賽。

港隊主帥麥柏倫賽前就話，球隊仍然會同對手「鍊過」：「我哋目標係同伊拉克駁火！雖然一定唔容易，但呢個正係提升實力嘅方法，我要求球員挺起胸膛，面對比我哋強嘅對手。」「麥帥」又指伊拉克球員速度和體力都比港隊強，球員一定要保持集中：「如果有一兩個球員瞌眼瞓，我哋就會受到懲罰！」

上場港隊在伊朗身上取得入球，表現令人驚喜，麥柏倫表示，今場會要求球員嘗試保持控球權，再組織攻勢：「控球權對我哋十分重要，好希望嚟緊呢場我哋把握到每個機會，喺進攻上下咗好多苦功，我唔會話今場我哋會好進取，因為始終伊拉克係優秀嘅球隊。」

陣容上，守將羅拔圖刑滿復出，惟艾里奧剛從傷患中康復，上陣成疑。上場交出助攻的黃威則指，備戰期間不斷觀看影片考察伊拉克的踢法，他認為只要做足部署，有信心可在對手身上搶分。他又寄望球迷能繼續越洋支持港隊：「呢場波都好夜踢，但都希望球迷可以捱夜嚟支持我哋。」

國際排名68的伊拉克目前以14分排C組首名，仍需爭分鞏固榜首地位，主教練是57歲前南斯拉夫國腳卡坦歷，他曾帶領斯洛文尼亞打入2002世界盃決賽周。2018年接掌伊拉克後帶領過球隊進身「亞洲盃」並殺入16強。這支中東勁旅近態火熱，近18戰90分鐘內保持不敗並取得10場勝仗。

今次大軍名單之中，大部份球員於國內聯賽效力，包括已獲得122頂「喼帽」的10號前鋒鴨都拉沙夏（Alaa Abdul-Zahra），以及在今屆賽事已射入5球的18號射手穆罕默德阿里（Mohanad Ali）。王牌球員有剛助森馬拉升上俄超的7號防中沙法哈迪（Safaa Hadi），和效力溫哥華白帽的6號翼衞阿里卡特謙（Ali Adnan），他在上次2比0贏港隊一仗亦有波入。對港隊的好消息是，伊拉克主力右閘阿拉穆哈維（Alaa Mhawi）和中場艾傑迪艾文（Amjed Atwan）今仗停賽，中堅阿里法伊斯（Ali Faez）亦因未能通過檢測而退隊。