中甲　第一階段煞科　勞烈斯領梅州首名完成

中甲第一階段今周煞科，港將之中除梁諾恆周二（8日）替浙江隊建功並贏波外，勞烈斯周三（9日）亦為梅州客家披甲，雖然未能收獲勝仗，但仍助球隊以首名進身第二階段。另外羅素周四（10日）以隊長身分為江西北大門上陣，可惜未能幫球隊守到最後，江西臨尾失守以1比1賽和崑山FC。

周三（9日）中甲第一階段A組最後一輪賽事，賽前屈居第二的梅州客家對陣四川九牛。上輪勇奪A組第9輪最佳球員獎的25歲香港中堅勞烈斯（Vas）正選上陣下，梅州僅以0比0悶和對手。雖然僅收獲1分，梅州客家仍以22分反壓周二（8日）靠梁諾恆建功贏波的浙江隊，升上A組首名，並完成首階段賽事。

同日B組榜首大戰，南通支雲對成都蓉城，港將李毅凱僅列後備的情況下，南通以0比1不敵對手，斷送榜首地位，並以20分完成第一階段賽事，第二階段將移師梅州賽區，與浙江隊、梅州客家等球隊對壘。

至於另一港將羅素，則於周四（10日）對崑山FC的賽事，為江西北大門正選披甲，更戴起隊長臂章。雖然上半場憑朱明鑫把握對方門將失誤先開紀錄，但臨完場前耿志慶技術性拉跌單刀的對手被逐，崑山楊運罰球直射中鵠，披成1比1平手完場。痛失2分的江西北大門以8分完成第一階段賽事。