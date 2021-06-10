摩連奴又爆金句：我攞過25.5個冠軍！

熱刺準備搵方辛加執教，呢邊廂新上任執教羅馬嘅摩連奴，近期又爆金句，佢接受傳媒訪問時話自己「贏過25.5個冠軍！」嗰半個冠軍好多人都估到，就係佢準備帶熱刺出戰曼城前夕被炒魷、即將到手嘅英聯盃！

摩連奴早年執教生涯無限風光，教每隊都有盃落袋，波圖、車路士、國際米蘭、皇家馬德里、曼聯，唯獨教熱刺冇盃，「寸王」認為其實佢有半隻盃：「如果你問我教練生涯有幾多冠軍，我嘅答案係25.5個，0.5個冠軍係我喺熱刺無法領軍嘅英聯盃決賽。我係咪好失望？當然啊！本來我可以幫一支好少捧盃嘅球隊贏取冠軍，呢個係我夢想。」

對於熱刺新帥人選，摩連奴有咩建議？佢答：「冇，我唔會畀任何建議，既然已經離隊，祝佢哋好運啦，我要繼續向前。」

其實摩連奴對於曼聯仍然有怨氣，佢話：「我幫曼聯取得英超第2名係我生涯一大成就，球迷亦好欣賞，但傳媒唔係咁睇：『只得第2名，咁唔掂喎！』不過今季曼聯又係冇冠軍，傳媒卻認為佢哋打得唔錯！」