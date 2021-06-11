馬克龍探班籲團結　麥巴比基奧特擁抱破冰

歐國盃周六(12日)凌晨正式開波，冠軍熱門法國喺決賽周前爆出內亂危機，兩大前鋒基利安麥巴比同基奧特公然反面，令人擔心2010年世盃決賽周內訌事件重演。不過法國今次就火速平亂，總統馬克龍周五(11日)親臨法國集訓基地為球隊打氣，兩位反目主角亦喺領隊迪甘斯安排下，互相擁抱成功破冰。

法國下周三(16日)凌晨會喺分組賽首仗作客德國，大軍出征戰獲總統馬克龍親臨打氣，喺迪甘斯同足總主席陪同下會見全體成員，馬克龍隨後喺《RMC》專訪入面表示：「我同球員講，佢哋唔需要證明自己係偉大球員，法國牌面上有全歐洲最佳嘅陣容，呢一點無庸置疑，但只有團結一致先至係真正嘅強大。」

總統嘅言論同麥巴比、基奧特嘅紛爭非常貼近，據報兩人喺周五練習仍然係「面阻阻」，迪甘斯隨即再同兩人交涉，之後更加召開全隊會議，強調唔希望事件繼續發酵落去。據《RMC》報道，麥巴比同基奧特被要求喺訓練後「互相擁抱」，而喺分隊練習亦係同隊，麥巴比更2度助攻基奧特入波，或者今次內亂可以告一段落。

延伸閱讀：【法國爆內訌！基奧特暗插麥巴比】

法國中場保羅普巴出席記者會，亦否認球隊有內亂問題：「氣氛緊張？冇咁嘅事，唯一緊張嘅係我隻腳同埋肌肉！老實講球隊依家氣氛好好，如果你哋(記者)指嘅係麥巴比同基奧特，我完全感受唔到外界所講嘅問題，麥巴比係個以球隊為先嘅無私球員。」