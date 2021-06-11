查頓辛祖即將成「魔」 曼聯歐國盃後官宣

歐國盃開波之際，有英國媒體爆料曼聯已經斟掂查頓辛祖，更指雙方已經達成協議，預計紅魔喺歐國盃之後會宣布消息，反而曼聯就未有同普巴傾續約事宜，

據英國《太陽報》及《每日鏡報》等消息指，曼聯同英格蘭年輕新星查頓辛祖已達成一致，而且多蒙特嘅要求轉會費差價都好細，據報紅魔向多蒙特提出第一分報價6700萬鎊，但多蒙特要求7700萬鎊，另加400萬鎊嘅浮動條款；此外，曼聯希望5年內畀晒錢，而蜜蜂隊則要求4年清數。

雖然兩間球隊在細節上仍有分歧，但客觀嚟睇數字唔算太大，以1000萬鎊嘅差價對兩間球會嚟講，大家各讓一步好快會傾掂數。消息話多蒙特要求曼聯7月23日前要搞掂轉會，否則就唔再傾，因為蜜蜂兵團都要為新賽季部署。

《太陽報》同《衞報》今日都爆出曼聯同辛祖達成嘅個人條款，紅魔會提供一份為期5年嘅長約，周薪達35萬鎊，合約總值達到9100萬鎊。不過，日前有傳媒問到辛祖嘅轉會問題，佢話目前只想集中歐國盃，其他嘢就一步一步嚟。

至於英格蘭喺今屆歐國盃，被編喺D組，同組有克羅地亞、捷克及蘇格蘭，而英格蘭首仗會喺本周日（13日）晚對克羅地亞。

另方面，消息指曼聯同普巴嘅續約愈嚟愈冷淡，可知普巴嘅合約明年到期，佢嘅去留相信又成為傳媒焦點。