球證錯判！捷克女「贏兩次」首闖法網爭冠

儘管今屆法網女單四強迎來新面孔，但周四上演的女單準決賽則成為球圈熱論話題，捷克的姬莉絲高娃苦戰3小時18分鐘淘汰薩嘉莉，再面對球證的錯判，最終要「贏兩次」才能躋身個人首個大滿貫決賽，將與「字母姐」柏妮卓高娃爭逐女單后冠。

姬莉絲高娃這場馬拉松式的準決賽進行了3粒鐘，體力消耗之餘仲要考驗EQ，在最後一盤決勝長盤爭逐中，她在首個致勝分隨着對手擊球出界，高舉雙手慶祝，但球證卻亳不猶豫直指在界內，認定是對手好球，即使姬莉絲高娃與球證理論，但最終未能改變結果。

經電視慢鏡回播鷹眼系統，的確是一個界外球，仲要超出大約一個波位，姬莉絲高娃理應贏得比賽，惟法網沒有設鷹眼，只單靠球證根據泥地上的波印已決定，因此姬莉絲高娃這一球冤枉被屈，幸好她最後再次取得「match point」贏得比賽，以7比5、4比6及9比7力壓薩嘉莉闖入決賽。

這個錯判即引來球圈很大反應，今屆沒有比賽的英國名將梅萊罕有在個人社交網炮轟球證:「球證實在犯了嚴重離譜嘅錯誤！」擁有18個大滿貫冠軍的網壇名宿艾華特則表示:「實在震驚，我覺得真係要跟其他大滿貫一樣，要使用鷹眼，我為姬莉絲高娃難過，球證判定界內，而鷹眼就話界外，我都被嚇呆。」相信今次事件，法網組委會應該要正視。

25歲的姬莉絲高娃贏得這極具挑戰性一仗後，她坦言要將勝利獻給已故恩師露芙娜(Jana Novotna)：「我好掛住佢，亦好感謝佢，因為佢我才能闖進決賽。」擅打發球上網的捷克名將露芙娜，曾兩次躋身法網女單四強，並且在98年溫網女單奪冠，但她於2017年11月因癌症病逝，終年49歲。

至於另一場準決賽，姓名英文字母比起NBA球星「字母哥」更多的俄羅斯女將柏妮卓高娃，粉碎了23歲的施丹絲姬好夢，以直落兩盤7比5、6比3成功晉級，強闖女單決賽。29歲的柏妮卓高娃(Anastasia Pavlyuchenkova)

的姓氏足足有14個字母，連同名字則長達23個字母，她目前世界排名32，是俄羅斯「粉紅兵團」的新希望。