C朗對衞冕信心爆棚：感覺仲勁過04年

C朗拿度今屆歐國盃率領葡萄牙衞冕，最近佢接受訪問時話自己嘅狀態相當唔錯，比起2004年第一次踢歐國盃更有動力，相信葡萄牙可以成功蟬聯。

葡萄牙被編喺死亡之組，同德國、法國及匈牙利同組，要出線都有一定難度，不過，作為王牌領軍嘅C朗就喺專訪到話:「我哋尊重參加歐國盃嘅每一支球隊，喺呢度比賽絕對唔簡單，我依家嘅感覺就好似自己第一次踢歐國盃，甚至感覺比起當年2004年參賽嗰陣更有動力。」

雖然外界都比較睇好法國及英格蘭可以今屆捧盃，但C朗對葡萄牙衞冕成功都充滿信心，佢更話葡國有力蟬聯：「依家做任何預測或者承諾都無意義，我可以保證，我哋會拼盡去贏每一場。」

C朗今季喺祖雲達斯踢咗44場攻入36球，而喺今屆歐國盃佢更要挑戰阿里戴爾成為國家隊嘅射手王，阿里戴爾代表伊朗149場攻入109球，成為幫國家隊入球最多嘅球員，而C朗目前為葡萄牙踢咗174場攻入104球，僅差5球就可以平紀錄，如果佢想成為史上為國家隊入球最多嘅射手王，只要今屆歐國盃攻入6球以上就可以刷新歷史。