歐國盃開打！意大利土耳其揭幕戰鬥穩陣

歐洲國家盃今晚正式開波，揭幕戰上演A組意大利主場對土耳其！意大利近8場賽事全勝，保持不失球，表現攻守兼備，但當中部分係熱身賽，不宜高估，加上今場係揭幕戰，預料意軍會額外小心，避免輸壞個頭，上半場應會先作試探。至於土耳其作客更加會以穩守行先，考慮到雙方近3次對賽上半場都打和，一於再追半場和。（Viu TV 99、Now 618及616周六凌晨3時直播）

意大利2018年由文仙尼執教後，表現平穩，上場熱身賽靠兩位射手恩莫比尼及恩斯治尼入波，以4比0大勝捷克，打起球員鬥心。「藍衫兵團」近8場賽事全勝兼不失球，創下意大利史上向對手連續「派蛋」最長紀錄，而且已經保持2年零9個月不敗，整體實力絕對喺土耳其之上。不過，嚟到歐國盃決賽周，每場比賽都係生死戰，尤其是首場比賽，落場球員難免心情較為緊張，稍有不慎輸波的話，出線機會就會大打折扣，相信意大利上半場唔會太過冒進，避免被對手偷襲，陷入困境。

土軍守將粒粒皆星

另一邊廂，土耳其近年於國際賽成績麻麻，喺上屆歐國盃決賽周止步於分組賽，傳統上土耳其都係靠「地獄主場」氣勢壓迫對手，作客水準往往大打折扣，佢哋近5次作客僅錄得1勝3和1負，今場去到意大利羅馬嘅奧林匹高球場比賽，恐怕難以喺「藍衫兵團」身上佔到甜頭。土耳其入波大部分來自前鋒布拉卡爾馬斯，不過面對意軍嘅鞏固防線，恐怕單天難保至尊；好彩土耳其防線人腳不俗，擁有效力李斯特城嘅後衞蘇恩古、利物浦中堅奧辛卡巴克，以及祖雲達斯中堅美列迪美羅，預計今仗上半場有力保持不失，半場和值博。

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