文仙尼賽前寫公開信：親愛的意大利....

周五（11日）深夜歐國盃正式開鑼！揭幕戰由闊別國際大賽5年的意大利，於首都羅馬迎戰土耳其。賽前主帥文仙尼更在個人社交網站寫下公開信，期望今次出戰歐國盃能夠為疫情底下的國民打打氣，讓所有人忘記疫情痛苦，承諾球隊將會在場上搏盡每一分鐘！

文仙尼在信中提道「親愛的意大利」：「當2019年10月面對希臘後，確定取得歐國盃決賽周資格時，我們欣喜若狂。原本2020年是令人滿意、分享快樂的一年，但結果變成大家需要改變習慣的一年，被逼與愛人分開，甚至失去他們，任何簡單的事情都變得複雜，但我們仍以自己的方式度過這些難關，全球疫情的後果仍然很明顯，我們需要再堅持一段時間。」

「正如我不止一次說過，在這些難過的時刻，體育成為我們生活的重要工具，可幫助我們暫時擺脫一些複雜的想法，並帶來正能量。現在我們比過往任何時候都更需要體育。意大利國家隊幾小時後便出戰歐國盃，我們知道正代表著一個了不起和堅定的民族，這就是為甚麼我、工作人員及上場的26名小伙子，將在場上拼盡每一分鐘來尊重我們所代表的國家。」

「我們知道今屆賽事將會團結數千萬意大利人，並容許國民忘記過去一年的痛苦。我們會尊重在場上的每一分鐘，帶同小時候踢足球的喜悅踏上球場，這個亦是我們代表世界上最強大、最美麗國家之一的責任。在這片蔚藍的天空下，讓我們身披藍色戰衣，團結地為超過6千萬意大利球迷齊聲吶喊：Forza Azzurri！」