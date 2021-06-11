蘇格蘭「唔再跪」：做啲實際嘢好過！

歐國盃處於D組嘅蘇格蘭日前確認，將唔會喺今屆所有賽事前參與「單膝下跪」儀式，領隊奇勒表明，呢個反種族歧視儀式嘅意義已經逐漸「被沖淡」，與其繼續做呢啲形式主義嘅行為，不如真係做啲嘢改變人民嘅想法。

蘇格蘭日前宣布，將唔會喺今屆歐國盃任何賽事前夕，參與「單膝下跪」反種族歧視儀式，但因為同組對手英格蘭早前已經表明會繼續參與，令到下周六（19日）嗰場「英蘇大戰」賽前，會出現「一邊跪一邊唔跪」嘅尷尬場面。

不過蘇格蘭領隊奇勒解釋，球隊經過討論後認為，「單膝下跪」的意義已逐漸「被沖淡」：「最近仍然有好多高調嘅案件發生，顯示種族歧視依然存在，或者以站立嘅形式面對『單膝下跪』儀式，能夠喚醒所有人，假如我哋繼續沉睡，件事係唔會自己解決。」而蘇格蘭足總則強調球隊仍堅決反對種族歧視，但賽前則會以站立去表態。

隊長安德魯羅拔臣就認為，與其繼續做呢個行為，不如索性做啲實際嘅事：「我哋繼續阻止種族歧視係非常重要，同時要關注改變人民嘅意識同行為，我哋覺得站立係顯示團結嘅最佳方法，同要幫手令個社會作出有意義嘅轉變。」