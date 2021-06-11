烏克蘭地圖波衫唔使改　俄羅斯嬲到震

烏克蘭早前公布將喺今屆歐國盃着上新球衣，衫上繪上國土版圖同打氣口號，引起俄羅斯部門不滿，指烏克蘭作出政治挑釁，並向歐洲足協（UEFA）投訴。UEFA終有裁決，僅要求烏克蘭移除衣領上嘅一句口號，心口上嘅版圖就唔使改，實激到俄羅斯紥紥跳！

歐國盃位處C組嘅烏克蘭，早前公布今屆歐國盃將會着上新波衫，衫上繪畫烏克蘭國土圖案，包含2014年被俄羅斯強行吞併，並聲稱擁有主權嘅克里米亞半島，而衣領嘅正反面上，亦印有「榮歸烏克蘭」同「榮歸我們的鬥士」兩句曾經喺2014年反親俄總統亞努科維奇示威運動中，被示威者流行使用嘅政治口號。

呢件衫引起俄羅斯外交部強烈不滿，俄羅斯足總之後更加向歐洲足協投訴，要求烏克蘭除去有關繪圖同口號。烏克蘭足總主席安迪利柏禾高就解釋：「呢句口號有好長嘅傳統，球迷一直用嚟鼓勵球隊。」

歐洲足協正式就事件作出裁決，但判決會令俄羅斯更加嬲，因為UEFA僅僅要求烏克蘭移除波衫衫領內印上嘅「榮歸我們的鬥士」口號，理由為當「榮歸我們的鬥士」同「榮歸烏克蘭」兩句口號一齊用嗰陣，好明顯存在政治訊息。不過UEFA就冇接納俄羅斯就波衫上版圖印有克里米亞嘅投訴。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃顯然感相當不滿，在社交媒體回應指：「體育並非戰場，係一個競技場。」而烏克蘭總統澤連斯基則繼續支持波衫設計，並形容UEFA裁決是受到政治壓力。