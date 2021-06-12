香港隊　破門乏術　1球僅負伊拉克

香港足球代表隊周六（12日）凌晨出戰世界盃外圍賽賽事，於巴林穆哈拉格球場硬撼C組首名球隊伊拉克。結果港隊在中堅馮慶燁上半場自擺烏龍，先失一球情況下，未能組織出有效反擊，最終無力挽回失地，以0比1不敵伊拉克，於C組遭遇兩連敗。

上仗一度攻破伊朗大門的港隊，仍需為躋身「亞洲盃」第3圈外圍賽努力，首循環港隊曾以0比2不敵伊拉克，今場有「子彈」回歸正選大軍，與上仗斬獲入球的安永佳擔起攻堅重責。另外有坐完波監復出的羅拔圖擔正，與黃威、迪高及黃洋坐鎮中場，中堅位置繼續有艾里奧夥拍馮慶燁，徐宏傑及陳晉一則分別出任左右閘，與把手港隊最後大關的葉鴻輝鎮守後防。

於C組高踞榜首的伊拉克，為守住榜首位置依然要繼續搶分，開局亦是較為主動一方，中場拉辛左路推橫遠射，未能威脅葉鴻輝。伊拉克繼續施壓，卡辛右路斬入禁區，本想用頭解圍的馮慶燁，在對手壓迫之下，誤將皮球頂入自家大門，11分鐘伊拉克取得1比0領先優勢。

先拔頭籌的伊拉克，其後一度將港隊壓制在後場，並頻頻用高波攻勢，對港隊防線身後空位步步進逼，可幸港隊守將夠集中未有進一步失守，21分鐘，拉辛右路K角位起腳再高出。31分鐘，今場頻頻在右路發難的卡辛，推入大位禁區外起腳遠射，僅射中網側。落後的港隊，在場邊教練團提醒下，逐漸放膽將陣型推前，成功搶回不少控球權，開始在伊拉克半場組織攻勢，36分鐘，黃威在禁區外起腳施射，被伊拉克守將擋走，半場港隊落後伊拉克1球。

易邊再戰，港隊率先換人，派上首次於一隊上陣的余煒廉，此子上陣後多次作出精準攔截。伊拉克則繼續在進攻右路發難，50分鐘，阿里卡特謙操刀罰球窄角度直射，被葉鴻輝擋走。其後港隊再作調動，換上孫銘謙加強攻勢。59分鐘，伊拉克開出角球，艾巴謙從後殺上頂斜。64分鐘，拉辛罰球斬入遠柱，穆罕默德阿里跳高頂中網側。2分鐘後，卡辛的遠射亦未能威脅葉鴻輝。

72分鐘，港隊罰球開短，孫銘謙禁區外得球後，轉身推順施射冷箭，可惜偏離目標。1分鐘後，迪高中場交出直線給孫銘謙，伊拉克門將查拉爾哈辛出迎快一步解圍。83分鐘，巴耶殊接應右路傳中頭槌攻門，被葉鴻輝沒收。港隊於比賽後段再先後派上鄭兆均及顏樂楓，加強前場逼搶，惟1球在手的伊拉克傳控戰術十分奏效，未有再給港隊埋門機會。最終港隊無力回天，以0比1不敵伊拉克。