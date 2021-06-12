歐國盃決賽周周六(12日)凌晨正式開幕，揭幕戰東道主之一嘅意大利，喺A組主場以3比0大破土耳其。意大利自2018年9月開始至今，已經踢出28場不敗走勢，同時連續9場賽事保持不失球，大有王者風範。

意大利今仗一開波已經控制戰局，上半場圍攻土耳其製造14次攻門，可惜效率偏低只有3次命中龍門，基亞連尼22分鐘嘅頭槌要烏古簡卡基亞飛身托出底線，已經係上半場最到肉嘅攻門；完半場前土耳其曾有球員禁區內手球，但VAR檢查後認為唔足夠構成12碼，半場踢成0比0平手。

換邊後意大利繼續施壓，終於喺53分鐘打破僵局，杜文尼高貝拉迪右路突破殺落底線，大力向中路狂抽，土耳其中堅美列迪美羅不幸將個波撞入自己龍門，成為今屆歐國盃第1個入球，呢球亦係歐國盃史上首次以「烏龍波」嚟揭開入球序幕。

土耳其失守後開始壓前，令意大利有更多進攻空間，66分鐘史賓亞蘇拿放冷箭被烏古簡卡基亞擋出不遠，恩莫比尼門前「執雞」射成2比0。79分鐘烏古簡卡基亞後場傳球失誤，意大利猜到空晒嘅恩斯治尼熨射建功，取得3比0漂亮勝仗。