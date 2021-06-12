10號金童再現！恩斯治尼連續6場創造入球

意大利過往盛世都有「10號金童」擔大旗，巴治奧、迪比亞路、托迪都係經典代表人物，但係意大利近10年卻失去呢個「靈魂角色」，今屆披上10號波衫嘅恩斯治尼更加曾經被意大利名宿利華拉寸：「今時今日，阿豬阿狗都可以着10號，甚至門將都得。」

當時恩斯治尼回應話唔在乎別人睇法，只會努力為國家隊比賽，佢喺今屆歐國盃揭幕戰射入1球，近6次為意大利上陣都創造入球，以行動證明自己有資格成為「10號金童」。

30歲嘅恩斯治尼除咗今場歐國盃入波之外，上場熱身賽對捷克亦貢獻1入波1助攻，加上之前上陣對保加利亞、北愛爾蘭、波斯尼亞、波蘭，都有助攻，換言之佢近6次為意大利上陣，都有創造入球。

與此同時，恩斯治尼亦成為繼咸錫之後，第2位喺歐國盃入波嘅拿玻里球員。身高只有1米63嘅恩斯治尼雖然唔及3位前輩巴治奧、迪比亞路、托迪咁靚仔有魅力，但踢法一樣充滿創造力，傳射能力俱佳，而且擅長個人突破，兼具備上乘射罰球能力，佢絕對孭得起呢件10號球衣。