祖高域破拿度金身　6闖法網決賽爭19「貫」

網球兩大天王祖高域和拿度，今日（12日）在法國網球公開賽4強狹路相逢，激戰4小時11分鐘後，祖高域以3：6、6：3、7：6、6：2擊敗拿度，生涯第6度闖進法網決賽，朝著第19座大滿貫冠軍進發。

35歲的拿度有著「泥地王」美譽，曾在羅蘭加洛斯這塊「福地」奪得13座冠軍，歷年戰績為105勝2負，僅在2009年16強不敵蘇達寧，及2015年8強不敵祖高域。

今日再度碰頭，拿度入局頗快，以6：3先拔頭籌。但祖高域未有洩氣，以6：3、7：6連贏兩盤，其中，他在第3盤戰至「搶7」時，以3顆致勝球及1顆「ACE」球，反超前盤數，成為賽事轉捩點。來到第4盤，這位世界「一哥」雖遭「破發」，卻立刻以牙還牙，兩破對手發球局，終以6：2奏捷，總數3：1反勝。

「這是我在羅蘭加洛斯打過最精彩的一場比賽，也是生涯前3精彩的。」祖高域說。他形容擊敗拿度的難度堪比「登峰」：「拿度是法網最具主宰力的球員，打了這麼多年，只輸過兩次，現在3次。與他踏足這個球場，你知道必須攀過珠穆朗瑪峰才能獲勝。」祖高域會與希臘的西西帕斯，爭奪生涯第19「貫」，若能如願，將成為史上首位兩度完成「全滿貫」的男單球員。

而拿度的法網4強不敗神話告終，他坦言失落：「我很沮喪，我輸掉了整年最重要的比賽。但這只是球場上的失利，我明日就會回到家人身邊，會好起來的。我很清楚，我無法永遠取勝，無法在這裏贏得15、16座冠軍。」