今鋪拋頭露面　「浪人」當選揭幕戰MVP

意大利喺歐國盃揭幕戰以3比0大勝土耳其，賽後當選為全場最佳球員嘅人並非入波球員恩莫比尼或者恩斯治尼，而係左閘史賓亞蘇拿。

呢位28歲羅馬球員曾經係「人球」，效力祖雲達斯期間，先後被7次外借去其他球隊，直至2年前先至正或加盟羅馬，今場比賽剛好喺羅馬主場奧林匹高球場舉行，史賓亞蘇拿喺江東父老面前吐氣揚眉。

雖然史賓亞蘇拿司職後衞，但助攻力極高，佢今季意甲上陣27次入2球，今場更加成為意大利進攻發動機，頻頻於左路發動攻勢，包括下半場1次勁射，令對方門將甩手，恩莫比尼先至有機會補射入網。

史賓亞蘇拿仲有1次傳波省中土耳其球員手部，但球證冇吹罰12碼。史賓亞蘇拿可以獲選全場最佳球員，實至名歸。

賽後史賓亞蘇拿話：「我哋坐隊巴前往球場途中，見到街上球迷，令我哋好激動，好有動力要踢場好波，今場表現太完美，後來見到我個仔喺看台上，感覺實在太奇妙。」

史賓亞蘇拿至今僅為意大利上陣15次，而且係首次參加國際大賽，表現一鳴驚人，終於出人頭地。