人腳老化風光不再　威爾斯瑞士拉鋸捱細界

周六(12日)晚歐國盃頭場，上演A組威爾斯對瑞士，今場喺中立場阿塞拜疆舉行，威爾斯上屆首次進身決賽周，就打入4強，但經過5年時間，球隊人腳已經老化，翼鋒加里夫巴利狀態大不如前，連帶球隊整體攻力下降。瑞士屬於守強攻弱嘅球隊，佢哋上屆歐國盃4場比賽，總入球都係2球或以下，首選中位數2.5球嘅入球細。（ViuTV 99、Now 618及616周六晚9時直播）

威爾斯擁有唔少著名球星，包括加里夫巴利、艾朗藍斯、祖阿倫，但呢個「鐵三角」已超過30歲，水準亦由高峰下滑。加里夫巴利、艾朗藍斯喺球會只屬後備，而祖阿倫僅效力英冠球隊史篤城，恐怕難以重演上屆佳績。由於威爾斯一向採取穩守突擊踢法，非常依賴加里夫巴利衝鋒陷陣，佢無復當年之勇，要入波並唔容易。

至於新生代球員如丹尼爾占士、尼高威廉斯同哈利威爾遜雖然效力英超曼聯同利物浦，但國際大賽經驗不足，尤其喺首輪賽事隨時會怯場，更加難以倚重。

瑞士一味靠守

至於瑞士因為本身實力有限，踢大賽往往以穩健防守同對手周旋，其中喺上屆歐國盃3場分組賽僅入2球失1球，包括守和法國0比0，去到16強同波蘭激戰120分鐘，仍然打和1比1，最終因為互射12碼落敗而出局。瑞士遇上同樣守強攻弱嘅威爾斯，預料會係一場拉鋸戰，入球唔會多。