港籃拍攝亞洲盃官方造型照　誰是肌肉擔當

稱得上「最年輕」的香港籃球隊代表隊12名球員隨教練已順利抵達約旦，準備出戰周日開始的亞洲盃外圍賽，此行港籃將會先後兩次火拼關島，賽前則應賽會安排拍攝了一輯「型爆」相片，可見眾人氣息精神奕奕，相信他們都克服了這趟長途飛機，務把握最後的備戰時間調整身心，全力出擊面前兩場硬仗。（有線電視602及662台於周日晚上9時直播賽事)

港隊平均年齡只有24歲，當中更有多名「00後」新秀，正如教練趙永良所言「有危就有機」，這次比賽窗口經過多番延期後終於落實，對一眾新人來說絕對是難能可貴的機會，披得起港籃戰衣，就要勇敢上場，決心打一場不辜負自己及支持者的賽事。

大軍於周三（9日）出發，眾人都穿上全副防疫裝備上機，經杜拜轉機後於翌日抵達約旦。跟據安排將會到Orthodox Club Hall 練習，準備明天當地時間下午4時（香港時間明天晚上9時) 假Prince Hamzah Hall場館舉行的第一戰。港籃於C組暫時錄得一負，於去年2月不敵澳洲；至於關島亦僅上陣一場，曾向新西蘭俯首稱臣。

球隊球員名單：

趙鍵鋒, 陳怡富, 蔡駿賢, 蘇志樂, 楊文綱, 楊子豐, 董家栢, 許智朗, 梁文軒, 陳仲儒, 陳可鈐, 黃律堯

教練：趙永良 助教：蘇志謙

港籃亞洲盃外圍賽賽程：(香港時間)

6月13日 9:00pm 對關島

6月15日 4:00pm 對關島