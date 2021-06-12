港超聯　奔波求續命 愉園：搞唔掂就退出

愉園U18周五(11日)晚，在雨戰下以4比0擊敗標準流浪U18後，榮膺首季「香港超級青年聯賽U18」的冠軍。奈何一班冠軍功臣，幾可肯定來季要各散東西，事關上年底便爆出拖欠薪金傳聞的愉園，因財困問題遲遲未能解決，原足主未能依承諾支付班費的同時，又未克找到「白武士」接手，只好忍痛退出來季的港超聯。

愉園U18得以封王，原本是值得高興的事，可惜一班為解決重重難題，連日四出奔波的球會人士，始於未能為球隊找到「續命丹」。「如果月底前都找唔到啲數，又冇新贊助商出現嘅話，咁冇辦法喇，只好選擇唔再玩港超聯。」不願透露姓名的球會人士表示。他續稱：「愉園呢兩季重用年輕球員，好多都有唔錯嘅表現，啱啱U18攞到冠軍，亦反映我哋有足夠嘅新血接軌，可惜......真係好可惜，唔甘心但都無能為力。」今個月(6月)30日這個期限，會否成為愉園的大限，將視乎未來兩周會否有「傳說中的白武士」出現。

愉園今季雖然在聯賽包尾，但陣中華、洋球員都有不俗演出，外援米基爾、查理史葛、盧斯安奴、華將朱偉鈞及葉卓文等，傳聞已獲友會招手。