北歐兵對決　丹麥上盤攞滿「芬」

周日(13日)凌晨歐國盃B組賽事，東道主之一嘅丹麥主場出擊，迎戰首度躋身決賽周嘅芬蘭。丹麥近年國際賽戰績平穩，上屆世界盃4仗保持不敗，喺歐國聯亦順利殺上A級聯賽，今年初世盃外更3戰全勝，球隊已步入成熟嘅黃金期，今屆有力爭取佳績，分組賽首擊面對同組最弱嘅芬蘭，3分志在必得。丹麥無論實力、經驗及狀態都佔優，讓一球照捧上盤。

（Now 618及616周日凌晨零時直播）

丹麥以卡斯柏舒米高、卡積亞同基斯甸艾歷臣等經驗老到球員為骨幹，球隊多位主將經過多年合作，默契唔成問題，加上尤素夫保臣、賀積查治同佐基姆安達臣等人逐漸成熟，建立出一支實而不華嘅實力軍團。丹麥今年表現可人，世盃外3連勝合共派出14隻光蛋，早前熱身賽亦先打和勁旅德國，再以兩球輕取波斯尼亞，尤此可見一班球員狀態大勇，今晚有力先拔頭籌，甚至大勝一仗都唔奇。

芬蘭近6場不勝

芬蘭今屆歷史性殺入大賽決賽周，球員展示出無比嘅鬥志，不過球隊實力同經驗明顯不足，嚟到決賽周難免「露底」，事實上球隊近3場熱身賽全數敗陣，包括上仗面對弱旅愛沙尼亞都不敵對手，連續6場比賽未嘗勝果。丹麥同芬蘭近30年未曾喺正式比賽碰頭，兩隊對上兩次交鋒都係由丹麥獲勝，丹麥讓一球都有捧場價值。