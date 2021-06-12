港羽獲3張奧運入場券　伍家朗列8號種子

世界羽毛球聯會（BWF）近日公布東京奧運參賽名單，香港「一哥」伍家朗及「一姐」張雁宜鎖定男、女單席位，鄧俊文／謝影雪則會出戰混雙項目。

羽毛球的奧運積分周期原定6月15日結束，但受疫情影響，最後3站積分賽——印度、馬來西亞及新加坡公開賽相繼延期及取消，故名額5月已塵埃落定。BWF近日正式落實5個項目的參賽名單，其中，26歲的伍家朗被列為男單8號種子，他在Instagram公布喜訊：「我很開心宣布，我再度奪得奧運資格。這只是旅程的第一步，更重要的事在7月尾！」

伍家朗曾在2016年里約奧運闖進16強，經過5年磨練，有望更進一步。男單前7號種子依次是桃田賢斗、周天成、安頓臣、安賽龍、金廷、諶龍及基士堤。女單方面，張雁宜將首度踏足奧運舞台，前3號種子為陳雨霏、戴資穎及奧原希望。

混雙組合鄧俊文／謝影雪同樣入圍，謝影雪在Instagram寫道：「這是我第一次出戰奧運混雙賽事，亦是個人第三次參加奧運會。未來這個月我們會盡全力備戰，希望用最好狀態迎接每一場比賽！屆時希望大家在香港支持我們！」