「紅龍基奧特」頭槌破網！威爾斯逼和瑞士

周六晚(12日)歐國盃A組首輪賽事，歐國盃A組首輪賽事，瑞士於中立場面對威爾斯，大家鬥玩「燒味戰術」，威爾斯憑「紅龍基奧特」基化摩亞頂入靚波，逼和瑞士1比1，各得1分。

雖然瑞士初段控制戰局，但具威脅嘅埋門唔多，反而威爾斯放棄控球等機會打反擊，仲有啲睇頭，其中「紅龍基奧特」基化摩亞接應左路傳中勁頂，被瑞士門將恩尼森馬僅僅救出，冇耐基化摩亞爆頭要紮住上陣。瑞士先有法比安舒哈後腳埋門被擋出，完半場前比列安保路頂住對手妙傳，可惜施費洛域太黐腳射斜，半場互交白卷。

易邊後瑞士加強壓力，下半場冇耐即有比列安保路用速度爆開對方快射，畀「紅龍」門神丹尼禾特及時封出底線，但正正係呢個角球攻勢，比列安保路攝到靚位頂成1比0，打破僵局。之後威爾斯搶番主動權，74分鐘祖摩利於右路斬波，基化摩亞飛頂扳平，85分鐘比列安保路頭槌二傳，加雲洛域球不着地抽射破網，可惜佢越位在先食鋪詐胡，最終各一言和。