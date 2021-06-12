法網　「雙打專家」姬莉絲高娃首登女單后座

捷克球手姬莉絲高娃登上新科法網女單冠軍寶座，由雙打專家變身大滿貫球后！作為非種子球手的姬莉絲高娃，在今屆賽事經歷一次又一次的神奇，周六晚（12日）決賽再以 6比1、 2比6、 6比4勇挫俄羅斯的柏妮卓高娃，成為近40年來首位在法網封后的捷克女球手。

25歲的姬莉絲高娃(Barbora Krejcikova)早已證明了自己在紅土場的實力，於2018年夥拍絲妮雅高娃合力贏得法網女雙錦標，另外，她亦座擁1屆溫布頓女雙，以及3屆澳網混雙錦標。「字母姐」柏妮卓高娃奮戰多年、參與了52次大滿貫才首度躋身決賽，對錦標亦是十分饑渴。

二人甫開賽互相試探，姬莉絲高娃入局較佳，反觀世界排名32位的「字母姐」失誤較多，故被姬莉絲高娃先下一城，雖然「字母姐」於次盤扳平，但到決勝盤雙方的精神集中程度更高，而比分都「咬住上」，並3度打成平手，姬莉絲高娃於第7局打破對手發球局後，繼而再「保發」，領先至5比3，首次將比數稍為拉開。至第9局，姬莉絲高娃有兩次「錦標分」，但都未能把握，「字母姐」力挽狂瀾追至4比5。其後姬莉絲高娃於第10局穩住發揮，最終在自己第4次「錦標分」藉着對手打出界，因而贏6比4，繼名將文莉高娃40年前為捷克贏得冠軍後，再次為該國揚威。

姬莉絲高娃奪冠之路

首圈 勝 普里斯科娃(捷克) 5-7, 6-4, 6-2

第2圈 勝 32 雅歷珊安杜娃（俄羅斯） 6-2, 6-3

第3圈 勝 5 絲維杜蓮娜 (烏克蘭) 6-3, 6-2

第4圈 勝 絲蒂芬絲(美國) 6-2, 6-0

8強 勝 24 歌莉嘉芙(美國) 7-6 (8/6), 6-3

4強 勝 17 薩嘉莉(希臘) 7-5, 4-6, 9-7

決賽 勝 31 柏妮卓高娃(俄羅斯) 6-1, 2-6, 6-4