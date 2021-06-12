史達寧軒達臣齊獲頒MBE

英格蘭周日（13日）晚上將會出戰歐國盃D組首輪賽事，火併克羅地亞。開賽前夕更迎來好消息，陣中球星史達寧及佐敦軒達臣於英女皇壽辰名單中「上榜」，頒授大英帝國員佐勳銜（MBE），以表揚2位積極幫助英國弱勢社群，而較早前另一位英格蘭國腳拉舒福特亦曾獲受勳。

近年英國當地十分關注「Black Lives Matter」事件，而效力曼城嘅史達寧一直係場內外，都積極推動種族平權運動，又經常公開發表有關抨擊歧視種族主義等言論。回應受勳感受時，呢位26歲翼鋒表示感激得到認可，首要任務係繼續努力教育社會同埋自己：「我追求種族平等動機，係畀大眾了解唔同背景市民當中所遇到嘅困難，並創造一個人人平等環境，我覺得目前正朝著正確嘅方向行緊，但仲有好多工作要做。」

至於利物浦隊長佐敦軒達臣就因為過去兩年，積極參與社會公益事務而受勳。佢成立嘅慈善基金「Players Together」，喺舊年春天疫情爆發期間，積極替英國國民保健服務（NHS）籌集資金，幫助基層市民對抗疫情。呢位30歲中場希望將勳銜獻畀所有護士、醫生、醫護人員、搬運工、行政人員、清潔工、保安人員以及每一個人，因為上述嘅人都將自己職業生涯同生命奉獻畀NHS。