害怕悲劇重演　18年前科爾一暈不醒

現代足球賽事愈來愈頻密，令球員身體負荷極大，甚至不時發生「戰死球場」嘅悲劇，其中影響最轟動係2003年6月洲際國家盃4強，喀麥隆對哥倫比亞，喀麥隆球員科爾喺比賽之中，突然倒地，事後證實佢死於隱性心臟病。

另外，2007年當時年僅22歲嘅西維爾後衞佩亞達亦喺比賽之中昏迷，雖曾恢復意識，但送院後因心臟衰竭。丹麥國腳基斯甸艾歷臣今次大步檻過，都算係大幸之中嘅大幸。

近年球壇猝死球員

球員：科爾

國籍：喀麥隆

死亡日期：2003年6月27日

事件：當時呢位28歲前曼城中場悍將，喺洲際國家盃4強戰對哥倫比亞突然倒地，事後證實佢死於隱性心臟病。

球員：費赫

國籍：匈牙利

死亡日期：2004年1月25日

事件：年僅24歲嘅匈牙利國腳，代表賓菲加出賽對甘馬雷斯，於補時階段不省人事，最後因心臟病發與世長辭。

球員：佩亞達

國籍：西班牙

死亡日期：2007年8月28日

事件：呢名入選過西班牙隊嘅左後衞，於聯賽對基達菲時突然休克吞舌頭，雖曾恢復意識，但送院後因心臟衰竭，年僅22歲便撒手人寰。

球員：查基

國籍：西班牙

死亡日期：2009年8月8日

事件：呢位當時剛被任命為隊長嘅26歲愛斯賓奴中堅，隨球隊於意大利集訓後，返回酒店同女友傾電話時，突然心臟病發去世。

球員：摩路仙尼

國籍：意大利

死亡日期：2012年4月14日

事件：年僅25歲嘅利禾奴中場摩路仙尼，喺為球隊上陣踢意乙嘅賽事當中突然不省人事臥倒球場，其後因隊醫搶救無效去世。