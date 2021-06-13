艾歷臣隨時面臨掛靴　專家：同孩子踢波OK

基斯甸艾歷臣喺比賽期間突然休克，即讓球圈關注，雖然他已經甦醒，但有專家認為這位丹麥中場可能是心律不正，基本上不宜在職業球壇踢波。

據《每日郵報》報道指，很多人都認為艾歷臣係一個鐡人，身體弗到爆，佢11年嘅職業生涯効力過多間球會包括熱刺及國米等，亦係國家隊主力，而且都有定期用身體檢查，從未出現過異常報告。

一位西班牙心臟病學專家布魯加達就話，睇到畫面嘅情況，覺得艾歷臣有98%嘅可能係遇到心律不正:「醫生搶救咗20分鐘，我哋了解唔係太多，但佢突然昏迷嘅畫面，我覺得情況有啲嚴重，98%係因為心律不正嘅問題。」

呢位專家仲話，可能腦部或主動脈病變，但一切都係指向心臟，有可能係心律失常，「如果係中暑，幾分鐘就可以起身，但佢情況唔似咁樣，佢需要再接受一系列檢查，要搵出原因，能否再踢波，就要再睇睇。」

至於西班牙嘅高血壓協會會長Jose Antonio Garcia Donaire都認為可能係心律不正嘅問題，而呢種情況係遺傳的，正常嚟講唔可以再做劇烈運動，唔適宜喺職業球壇再踢波：「同朋友、孩子踢吓波都應該無問題，但要踢職業足球，正常嚟講都唔可以。」