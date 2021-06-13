17歲踢歐國盃 波蘭小將有乜咁把炮

將於周二(15日)凌晨上演嘅歐國盃E組，波蘭對斯洛伐克，相信大部份球迷只會諗起雙方老將羅拔利雲度夫斯基、咸錫，但其實有1位超新星好可能今場大爆發，佢就係17歲波蘭中場高斯洛斯基。

高斯洛斯基出生於2003年10月16日，屬於今屆歐國盃最年輕球員，亦係僅有2位17歲仔，另一位係出生於2003年6月29日嘅英格蘭中場祖迪比寜咸，令歐國盃決賽周首次出現2位18歲以下球員。

相比起效力多蒙特嘅祖迪比寜咸，高斯洛斯基卻不為人熟悉，佢係波蘭球隊沙斯辛嘅青訓產品，2年前已經獲提升上一隊，今年更加晉身大國腳，今個月2場國際熱身賽都有披甲，其中上場對冰島，佢下半場一開波已經獲換入場，深受主帥保羅蘇沙器重。

身高1米77嘅高斯洛斯基個人技術非常出眾，最擅長邊路盤扭突破，被指踢法似比利時球星夏薩特。波蘭領隊保羅蘇沙今次揀選高斯洛斯基入大軍名單，明顯睇好佢可以成為波蘭未來靈魂人物，趁今屆歐國盃畀佢見下世面，將來羅拔利雲度夫斯基退役後，做波蘭新標誌人物。