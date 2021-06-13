新科法網冠軍姬莉絲高娃深情致敬已故教練

25歲的姬莉絲高娃職業生涯首度捧起法網冠軍，集齊女單、 女雙及混雙大滿貫冠軍的她成為當今網壇少有的「三項全能」球手。賽後她指指天空，向已故教練露芙娜致敬：「我知道，她在上邊某個地方看顧着我。這兩個星期所發生的事，大概都是因為有她在。」

關於姬莉絲高娃，來自捷克的她發展成「雙打專家」，更一度登上女雙世界第1，而單打排名則要到去年才突破前100。世界排名第33位的姬莉絲高娃作為法網無種子球手，接連擊敗排名比她高的球手，最終以6比1、 2比6、 6比4勇挫俄羅斯的柏妮卓高娃，成為近40年來首位在法網封后的捷克女球手。

姬莉絲高娃表示，教練離世對其打擊甚大，賽後她將辛苦得來的法網冠軍，獻給其已故教練露芙娜：「Jana過身之後，有段時間真的很難捱，她最後對我說：『享受網球，嘗試贏個大滿貫回來。』有機會遇上她是我的榮幸，從她身上學到很多，希望她很開心，我都超開心。」前溫網冠軍露芙娜曾任姬莉絲高娃教練，二人關係亦師亦友，可惜露芙娜在2017年因癌病去世，享年49歲。

值得一提的是，施妮雅科娃與拍檔施妮雅科娃已經打進法網女雙決賽，有望成為今屆「雙料冠軍」，假如露芙娜看到的話，定必倍感安慰。