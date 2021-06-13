厲害了！兩位中超兵撐起瑞典

近年有唔少歐洲國腳級球員去中超掘金，今屆歐國盃亦有中超球員身影，其中瑞典就擁有2位中超兵古斯達夫史雲遜、馬古斯丹尼爾臣。司職中堅嘅馬古斯丹尼爾臣更曾於歐國盃外圍賽入波，隨時成為瑞典「秘密武器」。

現年32歲嘅馬古斯丹尼爾臣2020年2月由瑞典球會佐加頓斯轉投中超球會大連人，當時轉會費達到5,000萬瑞典克朗(約4,670萬港元)，成為佐加頓斯史上最高價出售球員。

雖然馬古斯丹尼爾臣去咗中超搵食，但仍然係瑞典國家隊重要一員，事關佢擁有1米92身高，制空力強，更加不時把握死球機會，上前助攻並有收穫，包括今屆歐國盃外圍賽作客馬爾他，頂入角球。上年11月歐國聯主場對克羅地亞，馬古斯丹尼爾臣又建一功，佢9次為瑞典上陣，有3球進帳，名副其實係「帶刀侍衞」。

至於34歲嘅老將古斯達夫史雲遜現時效力廣州城，呢位防守中場有份協助瑞典打入上屆世界盃8強，大賽經驗豐富，瑞典神鋒伊巴謙莫域受傷未能參加今屆歐國盃，古斯達夫史雲遜呢種沙場老將可以發揮穩定軍心作用。