BBC全程播放艾歷臣事件　伊恩胡禮亦怒斥

丹麥球星基斯甸艾歷臣的意外事件中，在英國提供轉播的媒體英國廣播公司（BBC）事後備受批評，被指當時沒有立即中斷直播信號，反而將急救場面、艾歷臣妻子和隊友哭泣的畫面表露無遺於觀眾眼前，BBC事後已對外致歉。

丹麥中場基斯甸艾歷臣，於對芬蘭的歐國盃比賽期間突然昏迷倒地，由軍醫進場，到向他施行心肺復甦法，以至於他的太太和隊友驚惶失措而落淚的表情，都一一被呈現於直播畫面上。

在英國為賽事進行轉播的媒體BBC事後備受猛烈抨擊，被指沒有立即中斷信號，令全國觀眾心靈受創。阿仙奴名宿伊恩胡禮在社交媒體怒吼：「立即將畫面較番去錄映廠嗰邊啦！」有網民亦直斥做法可恥：「BBC剛才將艾歷臣妻子哭泣嘅畫面顯示出嚟，係十分嘔心嘅做法！」

雖然事後BBC主持連尼加解釋，畫面是由當地直播機構轉送，並非BBC控制範圍之內，但講法並未被大眾所接納，更認為BBC有責任停播。BBC及後亦公開致歉，發言人指：「我哋向為直播畫面而感到傷悲嘅人致歉，球場內嘅影像係由歐洲足協攝錄，當賽事暫停後，我哋已經用最快嘅速度停播。」