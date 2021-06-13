英格蘭強勢搶W　點開波熱爆全城

周日(13日)晚歐國盃重頭戲，D組兩大出線熱門英格蘭火併克羅地亞。今場係英格蘭唯一一場9點開波賽事，英迷當然要捧場。英格蘭坐擁主場之利，可望打高一班波，佢哋連熱身賽近6仗全勝，狀態一流；「格仔兵團」克羅地亞球員年齡偏大，而且近8場只獲得兩勝，一於熱捧英格蘭主勝。（Now 616及618周日晚9時直播）

英格蘭喺D組被視為首名出線大熱，除咗球員質素之外，最主要係佢哋3場分組賽都會喺主場出擊，若然能夠首名出線，除8強會喺羅馬進行，其餘16強、4強到決賽都會喺英格蘭舉行。雖然原本容量達9萬人嘅溫布萊球場，因疫情只准坐22,500人，但總算有番啲人氣，「三獅兵團」肯定會打高一班波，首戰對實力相若嘅克羅地亞，當然力爭3分，為首名出線打好基礎。

今場係上屆世盃4強戰翻版，當時激戰90分鐘踢成1比1，克羅地亞憑文迪蘇傑109分鐘入波致勝。之後嘅歐國聯兩軍再度同組，英軍取得1勝1和成績。時移世易，3年後嘅英格蘭大軍成熟唔少，相反「格仔兵團」陣容老化，當中主將莫迪歷年屆35歲，平均年齡為27.27歲，英軍則為24.81歲，係24路大軍中第二後生嘅球隊。

「三獅兵團」近6仗全勝

正所謂「拳怕少壯」，充滿朝氣活力嘅英格蘭，連同熱身賽近6場全勝，反映狀態一流，相反克羅地亞近8場只曾兩勝，預計「三獅兵團」今仗會採取主動，而且領隊修夫基近期改踢「4231」較為穩陣嘅陣式，後防唔易失波，相信首戰可穩中求勝，順利擸3分。