荷蘭克敵玩大佢　決賽周首騷要立威

闊別7年後，荷蘭終再次踏上國際大賽舞台，喺周一凌晨歐國盃C組首輪賽事，呢支「橙軍」將遇上烏克蘭。雖然荷蘭求勝若渴，今仗定必採取主動，惟烏克蘭屬C組強隊，主W風險偏高，轉捧2.5球入球大仲穩陣。（Now 618及616周一凌晨3時直播）

荷蘭過往屬於足球強國，可惜自1988年贏過歐國盃後，就一直同冠軍絕緣。早前「橙軍」更因青黃不接陷入低潮，連續缺席2016歐國盃及2018世盃後，好彩喺前主帥朗奴高文領軍下完成換班，今屆歐國外與德國攜手出線，2019年又打入首屆歐國聯決賽對葡萄牙，最終得亞軍，令人對該隊有一定期望。

前線有卡士唔愁冇波入

歐國盃因疫情押後一年，荷蘭過去一年有唔少變化，法蘭迪保亞接替朗奴高文執教後戰績一度下滑，後防「定海神針」華基爾雲迪積克長期受傷，開賽前又有雲迪碧克退隊，對「橙軍」構成重重打擊，不過荷蘭攻擊力仍然可靠，前鋒迪比、中場韋拿杜姆、法蘭基迪莊都係歐洲一線水平，係球隊爭勝重要棋子。

烏克蘭喺外圍賽壓過上屆盟主葡萄牙首名出線，喺傳奇射手舒夫真高執教下，近期愈戰愈勇，歐國盃開賽前保持6仗不敗，球員主要來自國內球會，辛真高及耶莫蘭高在英超表現出色，是一支團結及擅踢防反嘅球隊。

今仗預期會是一場攻防戰，荷蘭攻力強勁，烏克蘭反擊凌厲，隨時出現入球大戰，加上荷蘭近7仗6次開3球或以上，捧入球大啱數。