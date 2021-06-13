麥巴比同基奧特有拗撬？普巴咁樣答......

今屆歐國盃「法德大戰」將於周三（16日）凌晨上演，陣前法國隊內嘅基奧特同基利安麥巴比被傳有不和，另一主力保羅普巴日前受訪嗰陣，以幽默嘅形式嘗試為事件降溫。

上周法國友賽保加利亞以3比0輕取對手，但賽後一件事比起比賽更具話題性，皆因是役攻入2球嘅基奧特受訪嗰陣，似乎對隊友有啲微言：「有時我走位個波好似永遠唔會傳畀我咁，我唔係話我嘅走位永遠都係啱，但我正為禁區內嘅疑難提供解決辦法。」呢段相當有骨嘅說話矛頭直指基利安麥巴比，而嗰位巴黎聖日耳門前鋒據悉聽到後激到彈起，覺得畀基奧特冒犯。

相隔幾日後，陣中主力保羅普巴被問到二人嘅矛盾時，佢嘗試以輕鬆嘅手法為事件降溫：「唯一繃緊嘅嘢係我個背脊同對腳，我哋球隊經常都保持良好氣氛，至於有關基奧特同麥巴比之間嘅事，我認為完全冇嘢，我唔係警探，至少佢兩個喺我面前冇事。」普巴解釋，由基奧特口中講嘅說話，可能被誤解先引致當中嘅誤會，又話麥巴比係一位大方嘅球員，只係有時覺得佢需要喺中場幫多啲手，訓練營當中一啲事都冇喎。