美洲盃開鑼！巴西響頭炮　炒起委內瑞拉

美洲國家盃經過重重波折後終於開鑼，最後關頭取代哥倫比亞同阿根廷做主辦國嘅巴西，周一清晨喺B組揭幕戰迎戰委內瑞拉。巴西不但弗到漏油，而且以衞冕身份主場出戰，一定加多兩錢肉緊，讓到兩球咁辣都冇有怕，照揀上盤。（香港開電視77台、有線661及601台周一清晨5時直播）

雖然巴西開賽前一度爆出罷踢風波，但事件最終得到平息，佢哋今屆美洲盃強陣出擊，尼馬、羅拔圖法明奴、李察利臣、卡斯米路等球星悉數在陣，並重召老將堤亞高施華鎮守防線，今個月喺世盃外亦輕取厄瓜多爾及巴拉圭，近7場國際賽事贏晒，可見在領隊迪迪領軍下，巴西嘅戰術、默契均已磨合成功，佢哋上屆都係喺自己地頭捧盃，當然想重溫舊夢，揭幕戰更加要打出氣勢。

狀態往績贏晒

委內瑞拉能力有限，近2場世盃外圍賽分別輸畀玻利維亞，以及賽和烏拉圭，狀態同「森巴兵團」爭幾條街。翻查紀錄，委內瑞拉過去5次對住巴西，只得1和4負成績，明顯畀「森巴兵團」食住，巴西有望大勝響頭炮，直取上盤。

※法達斯維