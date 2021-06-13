亞洲盃港籃灑三分雨　憾負關島周二再戰

相隔16個月，香港籃球隊周日（13日）在約旦「隔離泡泡」，再度出戰亞洲盃外圍賽。面對關島的「高佬陣」，平均年齡僅得24歲的港隊未有繳械，投進16顆三分球，可惜未能捍衛籃底，終以83：103告負，將於周二（15日）再對關島。

港隊此行派出一眾「90後」和「00後 」的小將，大師兄蘇志樂理所當然擔起進攻大旗，剛開局已投進三分球。雖然此後6分鐘，關島打出18：0的浪潮，但眾將手感逐漸回溫，趙鍵鋒、楊子豐和黃律堯在外線連環發炮，追成19：35。第二節蘇志樂繼續開火，博得「and 1」後，再投進2顆三分球，一度縮窄到個位數分差。但關島一樣不乏射手，點點開花，重新拉開到57：40結束半場。

換邊後，陳怡富表現活躍，單節攻進9分。但港隊體力逐漸下降，頻頻失誤，續落後60：81。來到決勝節，楊子豐、陳怡富和趙鍵鋒曾接連命中三分球，追剩13分差，迫使對手暫停。但關島利用身形優勢，強攻籃底，終以103：83獲勝。

港隊此役共有5個球員得分上雙，其中蘇志樂13投6中，收穫全隊最高的18分。陳怡富8投5中，高效率取得14分，黃律堯也有10分5籃板6助攻的進帳。黃律堯賽後表示：「球隊攻守轉換不俗，但未能保護籃板，被對手製造太多二次進攻機會，下場會做得更好。」目前港隊2戰2負，在C組敬陪末席，期望周二再對關島，能夠打開勝門。