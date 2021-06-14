祖高域大逆轉捧法網王座　西西帕斯飲恨

祖高域奪走個人第19座大滿貫，也是史上第3位能夠完成兩次「全滿貫」的傳奇。(Getty Images)

祖高域大逆轉成功，捧走個人第19個大滿貫錦標！法網男單決賽周日（13日）假巴黎上演，晉級路上淘汰了拿度的「一哥」祖高域與「希臘型男」西西帕斯對決，「一哥」在落後兩盤的劣勢下，最終連追3盤反敗為勝，個人第2次在法網封王，同時成為史上第3位完成贏得兩次「全滿貫」的傳奇。

過往雙方曾7次對壘，祖高域取得5勝2負，其中3場泥地賽也由祖高域獲勝，加上這已是他個人第29場的大滿貫決賽，「牌面上」佔優。然而年輕力壯的但西西帕斯以強悍的抽擊彌補經驗的不足，這位應屆年終賽冠軍在首盤打出準繩度極高的擊球，與「一哥」拉成均勢，比分「咬住上」，祖高域更在第7局一次衝前救球時，失衡跌在地上，右手壓一壓沾滿泥濘。其後西西帕斯也同樣有「瞓身」演出，最終首盤便要打至Tie Break，西西帕斯險勝細分8比6，先拔頭籌。

乘勝追擊的西西帕斯次盤早段已打破祖高域的發球局，而且手風愈來愈順，反觀祖高域失誤較多，令西西帕斯再拿下6比2。第3盤，「一哥」重整旗鼓，穩定性提升後取回主動，以6比3追近一盤。薑愈老愈辣，34歲的祖高域於第4盤改善了發球，並且4次破發機會中把握了兩次，再以6比3勝出，雙方打成盤數2比2平手，需進入終極的第5盤決一高下。

被追平的西西帕斯顯得緊張和不安，甚至向自己發脾氣，導致表現走樣於第3局被打破發球局，隨後各保持自己的發球局，比分演進至祖高域領先5比4。臨近錦標，祖高域在關鍵的第10局發揮出球王風範，沉着應戰，並把握了第2個錦標分，成功以6比4奠勝，成為名宿利華及艾馬遜之後，史上第3位完成贏得四大滿貫兩次的球星，兼可奪走140萬歐元(約1300萬港元)的巨額獎金。

祖高域目前錄得19座大滿貫錦標，包括9次澳網、2次法網、5次溫布頓及3次美網奪冠，距離費達拿及拿度的20貫，只差一貫。

決賽比數:

祖高域勝西西帕斯

6比7(6比8)、2比6、6比3、6比2、6比4