後備建奇功！奧地利決賽周首次贏波

周一(14日)凌晨歐國盃C組賽事，奧地利於羅馬尼亞中立場對「新丁」北馬其頓，憑後備奇兵基哥列舒治及阿拿奧杜域下半場連陷兩城，以3比1獲勝全取3分，亦係奧地利決賽周史上首場勝仗。

開賽18分鐘，奧地利一次攻勢，沙比薩進攻右路斬大斜線平飛過頭波入禁區，慕遜加柏翼鋒史提芬拉拿「盲眼位」入楔第一時間飛身凌空窩利撞入，為奧地利射成1比0。

28分鐘，奧地利後防「送大禮」，北馬其頓攻勢被奧地利球員截下彈到門前，屈福特門將丹尼爾巴治文出迎時與回防嘅阿拉巴產生誤會，接波甩手，被門前嘅老鬼神鋒彭迪夫執雞射入空門，北馬其頓扳平1比1。彭迪夫亦以37歲321日之齡入波，成為歐國盃決賽周第2老入波球員，最老入球球員係2008年歐國盃奧地利嘅華斯迪斯，當時佢38歲257日入波。

下半場奧地利冇乜攻勢，反而北馬其頓62分鐘有次突擊嚇你一跳，波班尼高洛夫突破入禁區，好在丹尼爾巴治文今次冇甩拖封出，彭迪夫背對龍門第一時間掛射高出，唔夠1分鐘後，奧地利高波來犯，北馬其頓門將迪米查夫斯基飛身神救力保不失。

77分鐘，奧地利一次簡單直接攻門就搞掂，阿拉巴左路傳個靚波，後備上陣嘅基哥列舒治前柱無人看管快射入網，89分鐘另一後備上陣嘅阿拿奧杜域單刀搞掂，為奧地利射成3比1奠勝。